Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik boyunca tsunami alarmına neden oldu. Deprem sonucu can kaybı yaşanmazken, olan Hawaii'deki tatilcilere oldu.

Hawaii, Japonya, Rusya, Kolombiya ve ABD'nin batı kıyılarında tahliyeler başlatılınca, Hawaii'ye cruise gemisiyle gelen turistler koşarak limana geldi. Ancak Hawaii'ye geldikleri gemi, onları adada bırakarak demir aldı, kaçtı.

Bir TikTok kullanıcısı, “Tsunami var ve gemimiz bizi almadan gidiyor. Çılgınlık bu!” diyerek limana doğru koşan kalabalığı kayda aldı. Limanda onlarca turist, gemilerinin uzaklaşmasını izledi.

GETİRDİĞİ TURİSTLERİ BIRAKIP KAÇTI

Olay sırasında Hawaii’de tatilde olan İngiliz turist Mandy, gemiye yetişemeyen bir otobüs dolusu yolcuyla birlikte tsunamiden kaçmak için tepelere çıktı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda, “Geminin ayrıldığını gördük. Herkes çok öfkeli. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Otobüs şoförümüz hiçbir şeyden haberdar değil. Ailemiz gemide. Biz burada karadayız ve korkuyoruz,” sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

Bazı yolcuların panikten ağladığını belirten Mandy, çocukların korkudan donup kaldığını ve telefon hatlarının neredeyse tamamen koptuğunu söyledi.

İngiliz turist Rachael Burrows da deprem sonrası Big Island’daki turu sırasında telefonlarına gelen acil uyarılarla sarsıldı.

İlk başta rehberin uyarıları önemsememesiyle beklediklerini anlatan Burrows, siren sesleriyle panik havasının arttığını söyledi.

Şans eseri gemiye son binenler arasında yer aldığını belirtti. Ancak BBC’ye konuşan Burrows’a göre yaklaşık 600 yolcu gemiye ulaşamadı ve tsunamiden korunmaları için tepelere taşındı. Burrows, “Gerçekten korkutucuydu. Kalanlara güvenli yer bulmaları söylendi. Çok korktum" ifadelerini kullandı.

KORKULAN OLMADI

Yetkililer daha sonra Hawaii’deki tsunami alarmının seviyesini düşürdü. Ancak halkın limanlardan ve deniz bağlantılı su yollarından en az 30 metre uzak durması istendi.

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı, mümkünse teknelerin derin sulara çekilmesini önerdi.

Büyük bir tsunami tehdidinin ortadan kalktığı açıklandı. Şimdilik ciddi bir hasar bildirilmedi ancak bölgedeki huzur, okyanustan yükselen panik dalgalarıyla ciddi biçimde sarsıldı.