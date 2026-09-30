Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında adli tıp uzmanlarının tutuklanmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, adli tıp uzmanlarının adalet mekanizmasının bilimsel temelini oluşturduğu vurgulandı. TTB, hekimlerin bilimsel görüşlerinin kişilere değil, bilgiye, kanıta ve mesleki sorumluluğa dayandığını belirtti.

Bir raporda ya da bilimsel değerlendirmede sorun bulunması halinde bunun bilimsel ve hukuki denetim mekanizmalarıyla ele alınması gerektiği ifade edildi. TTB, adli tıp uzmanlarının tutuklanmasının yalnızca ilgili hekimler için değil, Türkiye'de adli tıp ve bilirkişilik süreçlerinin geleceği açısından da ciddi sorunlar yarattığını savundu.

TTB, "Adli tıp uzmanlarının bağımsızlığı ve mesleki güvencesi, adaletin güvencesidir" dedi.

Açıklamada, görevi sırasında hazırlanan tıbbi raporlar nedeniyle hekimlerin tutuklanmasının bilimsel bağımsızlığı kısıtlayabileceği ve adalet sisteminde ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Tıbbi raporların bilimsel ölçütlerle denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

TTB, "Bilim tutuklanma korkusu gölgesinde yapılamaz" ifadelerini kullanarak, adli tıp uzmanlarının soruşturmalarının mesleki tarafsızlık ve bilimsel bağımsızlık ilkeleri korunarak yürütülmesini talep etti.

Açıklamada, tutuklanan hekimlerin tutuksuz yargılanması istendi.