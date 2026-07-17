Beyaz Saray'da 2016 yılından bu yana görev yapan teleprompter operatörü Gabriel Perez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli kamuoyu hitaplarında kullanacağı konuşmaları hazırlarken öğrendiği bilgilerle bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Trump'ın halka sesleniş konuşmalarını da kapsayan konuşmaları önceden okuyarak aldığı bilgilerle yaklaşık 100 bin dolar kazanç sağladığı iddia edilen Perez iddiaları reddetti.

Söz konusu işlemler, kullanıcıların dünyadaki gelişmeler üzerine tahminde bulunarak kumar oynadığı bir bahis sitesinde gerçekleşti.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu bahis sitesinde, Trump'ın kullanacağı kelimeler üzerinden de bahis oynayan kişiler ABD Başkanı'nın söz edeceği konuları tahmin etmeye çalışıyor.

Site, bu bahisler olağan dışı hareketler fark etti. Kullanıcıların; liderlerin belirli ülkeler, ekonomik terimler veya kampanya sloganları gibi ifadeleri kullanıp kullanmayacağını tahmin ettiği bu piyasada inceleme yapan bahis sitesi, hesap verilerinden yola çıkarak kullanıcının Beyaz Saray'da çalışan bir federal görevli olduğunu belirledi.

Site yetkilileri, siyasi liderlerin ve Merkez Bankası başkanlarının kelimelerinin finans piyasalarında milyarlarca dolarlık hareketlere yol açabildiğine dikkat çekti.

Sitenin yaptırım başkanı Robert DeNault, işlemlerin belirlenerek kanıtların düzenleyici kurumlara teslim edildiğini ve şüphelinin çekmeye çalıştığı 90 bin dolardan fazla paranın hesap dondurularak engellendiğini açıkladı.

TRUMP BİZZAT KENDİ KOVDU

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın durumdan haberdar olduğunu, personelin ücretsiz izne ayrıldığını ve artık Beyaz Saray'da çalışmayacağını duyurdu.

İlk olarak ABC News tarafından bildirilen ve CBS News tarafından doğrulanan olayda, kaynaklar Perez'in CFTC ile tam bir iş birliği içinde olduğunu belirtti.

ABC, Manhattan'daki federal savcıların cezai dava açmayı reddettiğini aktarırken, CFTC ise konuyla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine dair doğrulama veya yalanlama yapmadı.