Yer biliminin temeli jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendislikleri eğitimi alarm verdi. YÖK'ün yayınladığı son 3 yılın tercih verilerini Uzman Eğitimci Salim Ünsal, SÖZCÜ için analiz etti.

Geçmişte öğrencilerin jeofizik ve jeoloji mühendisliklerine girmek için yarıştığına dikkat çeken Ünsal, “Mezunlar işsiz kalınca, tercihler düştü. Üniversiteler, öğrencisizlikten bölümleri kapattı.” dedi.

KONTENJAN DÜŞÜRÜLDÜ

Salim Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet, Kocaeli, Sakarya, KTÜ ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde jeofizik mühendisliği bölümü kapatıldı.

İTÜ, Ankara, Cerrahpaşa ve Dokuz Eylül Üniversitesi de kontenjanını minimuma indirdi. 23 yıl önce 465 olan kontenjan, 91’e düştü. Deprem kuşağındaki Türkiye’de bu durum çok trajik.”

12 ÜNİVERSİTE KAPATTI

“Jeoloji mühendisliğinde 2002’de 23 üniversitede eğitim vardı. Akdeniz, Cumhuriyet, Çanakkale 18 Mart, Erciyes, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Pamukkale, Selçuk, Süleyman Demirel ve Van Yüzüncü Yıl dahil 12 üniversite bu bölümü kapattı. 23 yıl önce 1345 jeoloji mühendisi kontenjanı varken, şimdi 11 üniversitenin kontenjanı 256’ya indi. Onun da 198’i dolarken, 58’i boş kaldı.”

DEVLET SİSTEM KURMALI

“Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen istihdam sağlanmadığı için kontenjanlar en alt seviyeye indirilse de, dolmuyor. Bu bölümler en çok ihtiyaç olan mühendislik dalları içinde olmalı.

Devlet, istihdam politikasını çok acil gözden geçirip, nitelikli öğrencilerin gitmesini sağlayacak bir sistem kurmalı.”

HAYATİ RİSK TAŞIYOR

“Mühendislikte 300 bin barajı var. Bu bölümler ortalama 268 binde kapattı. 300 bin barajı olmasa 600-700 bine geriler. Depremle iç içe yaşayan Türkiye’de bu 2 mühendislik alanının ihmali, hayati risk taşıyor. Bu bölümlerde sadece deprem değil, inşaat zemin etütleri, madenler gibi stratejik önemde çalışmalar yapılıyor.”

“YATAY GEÇİŞ YOLU YAPTILAR”

“ODTÜ, İTÜ gibi nitelikli üniversitelerde jeoloji-jeofizik mühendisliğine girenler, bu bölümleri üniversitedeki başka mühendislik bölümlerine yatay geçiş yolu yaptı. Bu da jeoloji-jeofizik mühendisliği öğrenci niteliğini zayıflattığı gibi nitelikli akademisyen de yetişemiyor.”

1. SINIFTA 1 ÖĞRENCİLERİ BİLE YOK!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ: 2022'de 11 kontenjana 2 öğrenci girdi. Yüzde 81.8’i boş kaldı. 2023’de 14 kontenjanın yüzde 100’ü ve 2024’deki 14 kontenjanın yüzde 100’ü boş kaldı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: 2022'de 21 kontenjan, 1 öğrenci girdi. Yüzde 95.2’si boş. 2023’de 26 kontenjana 5 öğrenci girerken, yüzde 80.8’i boş. 2024’de 20 kontenjan yüzde 100 boş.

KTÜ: 2023’de 16 kontenjana 4 öğrenci girerken, yüzde 75’i boş kaldı. 2024’de açılan 16 kontenjanın, yüzde 100’ü boş.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 2022: 21 kontenjana, 3 kişi yerleşti. Kontenjanının yüzde 85.7’si boş.

2023: 21 kontenjana, 3 kişi yerleşirken, yüzde 85.7’si boş. 2024’de 16 kontenjana, 7 kişi yerleştirildi, 1’i vazgeçti. Yüzde 56.3’ü boş.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

32 yıl önce açılan jeoloji mühendisliğinde 15 öğrenci var. 2023’de açtığı 11 kontenjana da, 1 öğrenci yerleşirken, yüzde 90.9’u boş kaldı. 2024’deki 11 öğrenci kontenjanı yüzde 100 boş!

KONTENJANLARI DÜŞÜRÜP YÜZDE 100 DOLDURDULAR!

İTÜ: 2022’de 62, 2023’de 41 ve 2024’de 41 kontenjanı yüzde 100 doldu.

Ankara: 2022'de 41, 2023’de 41 ve 2024’de 31 kontenjanı yüzde 100 doldu.

ODTÜ: 2022’de 62, 2023’de 41, 2024’de 41 kontenjanı yüzde 100 doldu.

İstanbul Cerrahpaşa: 2024’de 31 kontenjan açıp, yüzde 100 doldu.

Hacettepe: 2022 ve 2023’de 52’şer, 2024’de 31 kontenjan açıp, yüzde 100 doldu.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SON 3 YIL ÖĞRENCİ SAYISI

208 üniversiteden 4’ünde olan jeofizik mühendisliği son 3 yıl doluluk oranları:

Ankara Üniversitesi: 2022'de 16 kontenjanının, 14’ünü doldurdu. 2023’de 21 ve 2024’de 26 kişilik kontenjanı yüzde 100 doldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi: 2022 ve 2023’de 21’er kişilik kontenjana 4’er öğrenci alabildi. Kontenjanın yüzde 81’i boş kaldı. 2024’de kontenjanı yüzde 100 düşürüp, 11’e indirince, doldu.

İTÜ: 2022’de 62 olan kontenjanı, 2023’de 41 ve 2024’de 31’e düşürüp, yüzde 100 doldurdu.. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi: 2022'de 21 kontenjana 6 öğrenci girdi. 2023’de 21 kontenjana 16 ve 2024’de 26 kontenjana 26 öğrenci girerek yüzde 100 doldu.

DEPREM BİLİMLERİ KONTENJANI 23 YILDA 1810’DAN 347’YE DÜŞTÜ

Jeofizik mühendisliğine, 23 yıl önce 9 üniversite 465 öğrenci alıyordu. Şimdi, 4 üniversite 91 öğrenci alıyor. Jeoloji mühendisliği 23 yıl önce 23 üniversitede 1345 öğrenci alınırken, şimdi 11 üniversitede 256’ya düştü. Bu kontenjanın da 58’i boş kaldı.

MEZUNLARIN YÜZDE 63’Ü İŞSİZ

Cumhurbaşkanlığı ÜniVer Raporuna göre; Jeoloji mühendisliği mezunlarının yüzde 58.3’ü, jeofizik mühendisliği mezunlarının yüzde 62.9’u işsiz kalıyor.

Jeoloji mühendisleri ortalama 42 bile 50 bin TL iken, jeofizik mühendislerinin maaşı ortalama 35 bin TL ile 51 bin TL arasında.