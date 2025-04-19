Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki aşk iddiası 8 yıl önce çok konuşulmuştu. O dönem eşi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay bu dedikoduları yalanlamıştı.

O yıllarda Onur Saylak ile evli olan Tuba Büyüküstün de açıklama yapmış, iddiaların gerçek olmadığını dile getirmişti.

Bu olayların ardından Tuba Büyüküstün de İbrahim Kutluay da eşlerinden boşandı.

Yıllar sonra ise Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın adı bir kez daha yan yana geldi. İddiaya göre Kutluay, Fransa'da yaşayan Büyüküstün'le görüştü.

Paris sokaklarında Büyüküstün ve Kutluay'a ait olduğu öne sürülen fotoğraf bir anda magazin gündemine oturdu.

İstanbul'a sadece iş için gelen Tuba Büyüküstün, geçen yıllarda Paris'e yerleşmişti.