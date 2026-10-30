Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya karşılaşmasında Rus rakibi Ekaterina Verbina’ya 11-0 teknik üstünlükle yenilen milli sporcu Tuba Demir, şampiyonayı 5’inci tamamladı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, ilk turu bay geçti. İkinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde ise Hint Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 mağlup eden Tuba Demir, yarı finalde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile karşılaştı. Avrupa üçüncüsü milli güreşçi, Klivchutska'ya 6-0 gerideyken tuşla yenildi. Klivchutska'ya finale çıkınca Demir, bronz madalya için mindere çıktı. Tuba Demir, bronz madalya maçında Rus rakibi Ekaterina Verbina’ya 11-0 teknik üstünlükle yenilerek şampiyonayı 5’inci sırada tamamladı.

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