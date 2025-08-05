Instagram hesabından peş peşe hikaye paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, İzmir Çeşme'de çocukları ile gezerken yaşadığı akılalmaz olayı anlattı.

Ünsal, yer aldığı dönem dizisi sebebiye birkaç kez 'Konstantinopolis' etiketi paylaştığı için bir antikacıda çocuklarının yanında kendisine saldıran kadının söylediklerini ifşaladı:

"Çeşme'de başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Bence psikolojik bir pandemi söz konusu. Herkesin çıldırdığı zor bir dönem... Bir antikacıda çocuklarımla dolaşırken bir kadın yanıma geldi. 'Ben Mim Kemal Öke'nin kızıyım ve bir konuda sizi eleştirmek istiyorum' dedi."

"Dinlemeye devam ettim. 'Siz bazı paylaşımlarınızda Konstantinopolis etiketliyorsunuz. Size yakışmadı, orası İstanbul, yazamazsınız' diye çıkıştı."

"BABAN MEZARINDA TERS DÖNÜYORDUR' DEDİ"

Ünsal, kadına etiketin oynadığı dönem dizisine ait olduğunu hatırlattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadına 'Hikâyenin geçtiği yer İstanbul değil. Biz oyuncular o dünyanın gerçekliğini kurmakla yükümlüyüz' dedim ama dinlemedi."

"Sen o diziden önce Tuba Ünsal'dın, yaptığınız terbiyesizlik. Bir de asker kızı olacaksın. Baban mezarında ters dönüyordur' dedi."

"Sessizce Civan'a ve Sare'ye baktım. Onlar da bana baktı. Müthiş terörize olmuşlardı. O kadar üzüldüm ki. Kendime değil, kendini entelektüel sayan bu kadının küçücük çocukların önünde annelerine saldırması aslında kendi dünyasının karanlığını gösteriyordu. Sevenlerine bol sabır."

Tuba Ünsal ayrıca kadınla ilgili bir de teşhiste bulundu: "Kitle psikojen hastalığı: Herhangi nesnel bir nedeni olmadan, stres, grup baskısı ve sosyal etkileşim yoluyla insanların benzer semptomları paylaştığı durumlar.."