Tuba Ünsal 2023 yılında tatil amacıyla bittiği Bali'de aylarca kalmış ve bu süreçte Canggu bölgesinde 150 bin euro'ya bir villa satın almıştı.

Ünsal, kısa süre önce de adadaki ikinci evini teslim almıştı.

44 yaşındaki oyuncu, Canngu'daki tropikal villa olarak tanımlanan ilk evini satmaya karar verdi. Üstelik içindeki mobilyasıyla.

"İKİ VİLLAYI YÖNETEMEM"

Tuba Ünsal "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı" açıklamasını yaptı.

"İLK EVİMİ 17 YAŞIMDA ALDIM"

Tuba Ünsal daha önce yaptığı bir açıklamada ilk evini 17 yaşında aldığını söylemişti:

"Babam izin vermiyordu. Onlar bana kural koymuşlardı. 'Yalnız yaşayamazsın, yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor' diye. Nasıl para biriktirdim, arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerimde yıpranana kadar giydim. Bankadan kredi çektim, Bebek'te küçücük 30 metrekarelik bir ev aldım. Çok yokluk gören insanlarda çocuğunu şımartma durumu oluyor ya 'ben göremedim o görsün' diye... Ben onu yapmıyorum. Benim gibi zorlanarak bir şeyleri elde etmek durumunu yaşasın ikisi de. Kızım Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor, ikinci el kıyafetle büyüdüler."