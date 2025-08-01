Tuba Ünsal Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere iki tarla satın aldı.

Evinin bahçesine de küçük bir üretim alanı kuran Ünsal, “"Temiz gıda bir lüks değil, haktır" diyerek kendi yiyeceğini üretmeye başladığını duyurdu.

"SADECE BİR HOBİ DEĞİL"

Kararında en büyük etkenin gıda güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade eden oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor. Ama bu sadece bir hobi değil."

"Dünyanın geldiği noktada hâlâ bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor"

"TEMİZ GIDA LÜKS DEĞİL, BİR HAK"

Hem kendi sağlığı hem de çocuklarının geleceği için sağlıklı üretim yapma yükümlülüğünü benimsediğini açıklayan Ünsal sözlerine şöyle devam etti:

"Hem kendime hem de çocuklarıma sağlıklı gıda sunmak, hem de bu sürecin sorumluluğunu üstlenmek istedim."

"Bu yolculuğu daha bilinçli yapmak için Nazım Tanrıkulu hocanın Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitiminde ilk modülü tamamladım. Artık toprağı, bitkilerin dilini ve doğanın ritmini anlamaya başlıyorum."

"Temiz gıda lüks değil, bir hak. Ve bu hakkı korumak, önce kendi küçük toprağımızdan başlıyor."