Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Tuba Ünsal şu sıralar aşk hayatıyla gündemde...

İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Ünsal'ın ve bu evliliklerinden iki çocuğu bulunan Ünsal, geçen yılın son haftalarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile birlikte olmaya başlayan Ünsal, dün sosyal medya hesabından adeta aşkını haykırdı.

"DÜNYA O GÜNDEN BERİ DAHA GÜZEL"

Sosyal medya üzerinden sevgilisinin doğum gününü kutlayan 43 yaşındaki oyuncu, Emir Ersoy'a olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum!"