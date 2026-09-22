Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açtı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Ünsal, Ekim 2024'ten bu yana birlikte olduğu sevgilisi Emir Ulusoy ile yollarını ayırdı ve çok sevdiği İstanbul'u geride bırakarak Paris'e yerleşti.

Ünsal'ın bu kararı almasında kızı Sare'nin eğitim hayatının önemli rol oynadığı öğrenildi. Murat Pilevneli'den olan kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilmesinin ardından oyuncu, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak kızının peşinden Paris'e gitti.

ÇOCUKLARIYLA PARİS'TE YENİ HAYAT

Paris'e yerleşen Tuba Ünsal, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu açıkladı. Kızı Sare'nin eğitimine Paris'te devam edecek olması, oyuncunun da yaşamını Fransa'ya taşımasında belirleyici oldu.

İstanbul'daki hayatını geride bırakan Ünsal, bundan sonra çocuklarıyla birlikte Paris'te yaşayacak.

İKİ YILLIK İLİŞKİDE MESAFE AYRILIĞI GETİRDİ

Ünsal'ın Paris'e taşınması özel hayatında da bir değişikliğe yol açtı. Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu Emir Ulusoy ile ilişkisinin, araya giren mesafe nedeniyle sona erdiği belirtildi.

Öte yandan çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu iddialara ilişkin Ünsal hiçbir açıklama yapmadı.

Böylece Tuba Ünsal, hem İstanbul'daki düzenini hem de yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkisini geride bırakarak çocuklarıyla birlikte Paris'te yeni bir yaşam kurmuş oldu.

Öte yandan Tuba Ünsal, Paris'ten paylaşımlar da yaptı.