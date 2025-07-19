"Tövbeler Tövbesi", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "İçerde", "Aşk 101", "Gecenin Ucunda" ve son olarak "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi birçok projede başarıyla rol alan Tuba Ünsal, bu kez oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken kızı Sare ile gündeme geldi.

Sare Pilevneli, ilk kamera önü deneyimini “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminde yaşadı. Ardından BKM'nin sahnelediği çocuk tiyatrolarında da yer aldı. Oyunculuk eğitimlerini sürdüren Sare, annesinin izinden gitmeye kararlı görünüyor.

ANNE KIZ POZLARI HAYRANLIK UYANDIRDI

Tuba Ünsal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı anne-kız pozları kısa sürede büyük ilgi gördü. Sare’nin annesine olan benzerliği, takipçilerin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fotoğrafların altına, “Annesinin kopyası”, “Tıpkı Tuba Ünsal’ın küçüklüğü”, “Abla kardeş gibiler”, “Güzelliğini annesinden almış”, “Hem yetenekli hem güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Tuba Ünsal, daha önce yaptığı açıklamalarda kızının sanata ve özellikle oyunculuğa ilgisi olduğunu, ancak bu süreçte onu baskılamadan desteklediğini belirtmişti.