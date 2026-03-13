Ekonomideki olumsuz tablo bir Türk tekstil sektörünün köklü firmalarından birini daha vurdu.

Kısa süre önce üretimi durdurduğu ve faaliyetlerini sonlandırdığı öğrenilen Sezginler Boya ile bağlı bulunduğu Tübaş Tekstil konkordato ilan etti.

Mahkeme, şirketler ve ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet verilmesine hükmederek sürecin takibi için de üç konkordato komiseri atadı.

Davanın bir sonraki duruşması ise 3 Haziran 2026'da yapılacak.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 95'İ AVRUPA'YA

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tübaş Tekstil, 1984 yılında küçük bir işletme olarak kuruldu.

Yıllar içinde büyüyen firma, ikinci boyahanesini açarak dijital ve rotasyon baskı teknolojilerini üretim sürecine dahil etti.

İki üretim tesisi ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirketin, üretiminin yüzde 95'ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiği biliniyor.