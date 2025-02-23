Çelik, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısına katıldı.

Birlik başkanlarıyla görüşen Genel Başkan Nihat Çelik, AA muhabirine, birlik olarak Türkiye'nin her köşesinde olduklarını söyledi.

Türkiye'deki 85 milyon insanın gıda güvencesini sağlama noktasında çok önemli bir misyon üstlendiklerini anlatan Çelik, "Nerede koyun, keçi varsa orada üretim vardır. Nerede koyun, keçi varsa orada bereket vardır. Dolayısıyla biz de bölgesel toplantılarımızı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Çelik, toplantının altıncısını da Çanakkale'de yapmaktan mutluluk ve şeref duyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben burada çok güzel bir tabloyla karşılaştım. Bölgedeki soğuk havaya rağmen Trakya'dan birlik başkanlarımızın bu toplantıya katılımları ve duyarlılıkları bizleri çok mutlu etti. Bölge bölge geziyoruz ve yetiştiricilerimizi yerinde dinliyoruz. Onların ayağına gidiyoruz. Sadece masa başında sorunları çözmüyoruz. Biz asıl fikir aktörlerinin sahada olduğunu biliyoruz. Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Çelik, hayvancılığın gelişmesi için ara vermeden çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Bunun için ise ya tarlaya gideceksin, ya ağıla gideceksin, ya ahıra gideceksin. Bugün onlarla bir arada olmaktan ve varsa sorunlarını dinlemekten, çözüm noktasında çare aramaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.