İngiltere Premier League'nin 31. hafta mücadelesinde en yakın rakibi Nottingham Forest'ı konuk eden Tottenham, sahasında 3-0 mağlup oldu. Vitor Pereira'nın ekibine fgalibiyeti getiren goller 45+1'de Igor Jesus, 62'de Gibbs-White ve 87'de Awoniyi kaydetti.

91 YIL SONRA…

Igor Tudor'un 5 maçlık döneminde 1 puan alabilen ve 30 puanda kalan Tottenham, galibiyet hasretini de 13 maça çıkardı. Londra ekibi en son 1935 yılında bu kadar uzun bir kazanamama serisi almıştı.

BABASINI KAYBETTİ

Tottenham teknik direktörü Tudo maç sonunda basın toplantısına katılmamıştı. Hırvat teknik adamın babasını kaybettiği öğrenildi. Tudor’un acı haberi Nottingham Forest karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin hemen ardından öğrendiği belirtildi. Kulüp, yaşanan bu ailevi kayıp nedeniyle Tudor'un maç sonrası basın toplantısına katılmadığını açıkladı.

Basın toplantısında Tudor'un yerine yardımcı antrenör Bruno Saltor yer aldı. Saltor, yaşanan durumun teknik direktör için zor bir süreç olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Bu tamamen ailevi bir mesele ve onun için çok zor bir an. Kulüp olarak herkesin desteğini hissediyoruz."