T.C.

TUFANBEYLİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/455 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce Davalılar Semra VURMAZ, Selma VURMAZ'a bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden davadilekçesi, tensip zaptı ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.

İsmail ve Durdu'dan olma, 15/02/1963 doğumlu, 45*******60 T.C. Kimlik numaralı davalı Semra VURMAZ,

İsmail ve Durdu'dan olma, 15/07/1970 doğumlu, 32*******22 T.C. Kimlik numaralı davalı Selma VURMAZ'a

Durusma Günü: 20/10/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca Dava Dilekçesine ve tensip zaptına karşı yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, karşı beyan dilekçesi verebileceğiniz, dava dilekçesine karşı cevap hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtaratlıduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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