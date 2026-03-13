ABD merkezli savunma firması NUBURU, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği taşınabilir ve kinetik olmayan yönlendirilmiş enerji platformu "Lyocon"un prototip çalışmalarını tamamladı.

Modern savaş alanlarında düşük maliyetli dronların yarattığı artan tehditlere yanıt olarak tasarlanan bu sistem, fiziksel bir mühimmat kullanmak yerine lazer ışınlarıyla hedefi etkisiz hale getiriyor.

TÜFEĞE MONTE EDİLİYOR

Sistem, İHA'ların kameralarını ve görsel navigasyon sistemlerini bozmak için gelişmiş bir "lazer kamaştırıcı" mimarisi kullanıyor. Yeşil, mavi ve kızılötesi bantlarda çalışan çok dalga boylu konfigürasyona sahip olan cihaz, düşman dronlarını fiziksel olarak imha etmeden işlevsiz bırakıyor.

Tüfeğe monte edilebilen hafif yapısıyla dikkat çeken platform, NATO standartlarındaki operasyonel ortamlarda personelin ve kritik altyapıların korunması için yüksek taşınabilirlik sunuyor.