Manisa Ovası’nda hasat edilen üzümlerin kurutulması için yoğun mesai sürüyor. Bağlardan toplanan üzümler, tarlalardaki düz alanlara serilip güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerde yaklaşık 2 hafta bekletilen üzümler, üreticiler tarafından gece-gündüz korunuyor. Binlerce lira değerindeki ürünlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, geceleri tüfekle nöbet tutuyor. Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, üzümün yetiştirilmesinden hasadına kadar büyük emek verdiklerini belirtti.

‘TIRNAKLARIMIZLA KAZIYORUZ’

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Başkan Aydoğan Okur konuya ilişkin “11 ay bakıyoruz. Tanelerini yerden topluyoruz. Dökülen taneleri bile yerden tek tek toplayarak getiriyoruz. Biz bunları emeğimizle, tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya getiriyoruz. Bunun bizim emeğimizin karşılığında başkasına gitme lüksü yok. Çok büyük masraflar yapıyoruz. Biz bunu beklemek zorundayız.





Beklemezsek ya insanlar çalacak ya hayvanlar girecek. Malum, hayvanlar burada bayağı yoğunlukta” dedi. Okur, “Ürünlerimizi korumak için mecburen tüfekle nöbet tutuyoruz. TMO’nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) devreye girip üzümü bizden almasını bekliyoruz. En azından şu anda 120 liradan aşağı olmamak şartıyla bu üzümün piyasadan kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.

Bağlardan toplanan üzümler, tarlalardaki düz alanlara serilip güneşe bırakılıyor.