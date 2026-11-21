Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde öğleden sonra iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracının bagajından av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkardı.

Çevredeki kadınlar tüfeğin ateşlenmesinden korkarak çığlık atarken, tüfeği ve sandalyeyi sopa gibi kullanan kişi, kavga ettiği kişiye art arda vurdu. Darp edilen kişi tüfeği tutmaya çalışırken üçüncü bir kişi de elindeki bıçakla onun üzerine yürüdü.

Bir mahalle sakininin cep telefonuyla kaydettiği olayda taraflar, kavgayı bıraktıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştı.