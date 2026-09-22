Olay, 19 Mart’ta İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bünyamin Bozkurt, B.T. (15) ve A.D. (15), M.F.Y.’nin ailesinin evinde bir araya geldi.

Bir süre birlikte vakit geçiren arkadaşlardan M.F.Y., evde bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığı öne sürüldü. Tüfekten çıkan saçmalar Bünyamin Bozkurt’un göğsüne isabet etti.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından M.F.Y.’nin yanı sıra babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ve A.D. gözaltına alındı. M.F.Y. tutuklanırken, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında M.F.Y. hakkında Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davada ilk duruşma bugün görüldü. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan M.F.Y.’nin yanı sıra Bozkurt’un ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BİLEREK İSTEYEREK ATEŞ ETMEDİM"

Savunmasında Bünyamin Bozkurt ile çok yakın arkadaş olduğunu belirten M.F.Y., tüfeğin elindeyken bir anda ateş aldığını ve arkadaşını hedef almadığını söyledi.

Tüfeği daha önce kurcaladığı için nasıl doldurulduğunu bildiğini anlatan M.F.Y., tüfeği doldurduktan sonra mermileri boşalttığını, ardından silahı kontrol ettiğini söyledi.

Sanık, tüfeği yerine koymak amacıyla geriye doğru götürdüğü sırada silahın bir kez ateş aldığını belirterek, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini ifade etti.

Bünyamin’in yaralandığını fark ettikten sonra yardım çağırmak için aşağı indiğini anlatan M.F.Y., ardından arkadaşının yarasına baskı yaparak müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Sanık savunmasında, “Ben bilerek ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin’i hedef almadım. Bünyamin’i çok seviyordum, onu öldürmek ya da yaralamak için bir sebebim yoktu” ifadelerini kullandı.

M.F.Y., savunmasının devamında, “Ben böyle bir şey yapacak olsam, kendi evimde babamın ruhsatlı silahıyla 2 de şahit varken yapmazdım” dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada sanığın savunmasının yanı sıra tanıkların ve taraf avukatlarının beyanları da dinlendi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında M.F.Y.’nin “çocuğa karşı doğrudan kastla öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.