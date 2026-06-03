Olay, Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.