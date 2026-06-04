Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'nde, iki kişi ile bir kamyonet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle trafikte tartışma yaşandı.
Gerginliğin büyümesi üzerine, yanlarında pompalı tüfek bulunan iki şahıs, kamyonet sürücüsünü zorla aracından indirdi. Şüpheliler, araçtan indirdikleri sürücüyü sopayla darbetti.
Arbede esnasında kavga eden taraflar yere düştü. Çevrede paniğe neden olan darp olayı, trafikte bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.