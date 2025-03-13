UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İskoç ekip Rangers sosyal medya hesaplarından Tugay Kerimoğlu ile Jose Mourinho'nun bir fotoğrafını paylaştı.
Futbolculuk döneminde Rangers'ın unutulmazlar arasına giren Tugay Kerimoğlu'na bu fotoğraftan dolayı çok sayıda Galatasaraylı taraftar tepki gösterdi. Derbiden sonra 'maymun gibi zıpladılar' ifadeleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Mourinho ile bir Galatasaray efsanesinin yan yana fotoğraf vermesi sarı kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.
İşte Tugay Kerimoğlu ve Mourinho'nun o fotoğrafına gelen bazı yorumlar:
''Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır.
Yani sen bizimle değilsin Tugay Kerimoğlu!'
Galatasaray'ın ekmeğini yemiş, Galatasaray sayesinde bir yerlere gelmiş biri, Galatasaray tribünlerine ''ORMAN GİBİ'' yedek kulübesine de ''MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI'' diyen adamle şu pozu vermez!
Çok ayıp ettin Tugay Kerimoğlu!
Önce Okan Buruk ve Mertens arasında tartışma yaşandığını iddia etti. Şimdi ise Mourinho ile bu pozu verdi. Glasgow Rangers efsanesi Tugay Kerimoğlu.
Böyle bir zamanda Galatasaray'ın yanında olmayan benim için yok hükmündedir.
Önce Drogba şimdi Tugay Kerimoğlu, hepinizi yazıyoruz bir kenara. Bu zamanda Galatasay'ın yanında olmayan bu saatten sonra olmasın da zaten.
Tugay Kerimoğlu'nun Ali Sami Yen 'de Okan Buruk gelince ayağa kalkmayan, her fırsatta Galatasaray 'a saldıran, hakaret eden Mourinho ile verdiği mutluluk pozu aslında yıllardır süren tavrının bir devamı; Tugay Kerimoğlu Galatasaray'da oynamış bir futbolcudur. O kadardır.''