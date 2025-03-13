

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İskoç ekip Rangers sosyal medya hesaplarından Tugay Kerimoğlu ile Jose Mourinho'nun bir fotoğrafını paylaştı.

Futbolculuk döneminde Rangers'ın unutulmazlar arasına giren Tugay Kerimoğlu'na bu fotoğraftan dolayı çok sayıda Galatasaraylı taraftar tepki gösterdi. Derbiden sonra 'maymun gibi zıpladılar' ifadeleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Mourinho ile bir Galatasaray efsanesinin yan yana fotoğraf vermesi sarı kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

İşte Tugay Kerimoğlu ve Mourinho'nun o fotoğrafına gelen bazı yorumlar: