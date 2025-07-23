Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisiGüzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmişti.

Babaları ile İtalya'da kalan Selin ve Emir'i çok özlediğini ifade eden Güzide Duran içini dökmüştü.

"Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

Güzide Duran, oğlu Emir ile bu karesini sosyal medyada paylaşıp çok özlediğini söylemişti.

Önceki gün de Fikret Orman'ın geçen şubatta ayrıldığı 7 yıllık aşkı Tuğba Coşkun dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KUL HAKKI SADECE BİRİNİN PARASINI YEMEK DEĞİLDİR"

"Kul hakkı sadece birinin parasını yemek değildir. Karşımızdaki insanın duygularını sömürmek, psikolojisini altüst etmek, hayallerini çalmak da bir kulun hakkına girmektir" sözlerini paylaşan Coşkun, Güzide Duran ile aşk yaşayan Fikret Orman'a gönderme yaptı olarak yorumlandı.