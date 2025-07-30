'O Şimdi Asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla gündemde kalan isimlerden biri....

"Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu kez jartiyerli kostümüyle gece kulübünden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Kameranın önünde kıvırdığı video ve elini bacağından ayırmayan bir erkeğin yanındaki haline tepki yağdı.

"CAMİAMDA TEKİM"

O görüntülerin milyonlarca izlenmesinin ardından Tuğba Ekinci eleştirilere yanıt verdi:

"Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim. Bunun değerini iyi bilin. Az linçleyin, elalemin gevurlarını Lopezlerini el üstü yapmayın, bizi izleyin. Onlarda dünya basını var, aynı basın bizde olsa Lopez'in Lo'su kalmazdı ülkesinde. Ne yazık ki doğduğun yer kaderin."