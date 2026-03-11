Tuğba Özay, yoğun sosyal medya kullanımı sonrası kendini olumsuz hissetmeye başladığını açıkladı. Özay, bu kararıyla hem kendi ruh sağlığını korumayı hem de enerjisini yeni projelere yönlendirmeyi amaçlıyor.

SOSYAL MEDYA ÖZAY'I MUTSUZ ETMEYE BAŞLADI

Özay konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sadece kendimle ilgili değil, toplumu ilgilendiren konularda da paylaşımlar yapıyorum. Haberleri okuyup araştırıyor, ülke ve dünya gündemini sayfalarıma taşıyorum. Ama fark ettim ki bu durum takipçilerimi mutlu ederken beni mutsuz etmeye başladı. Çünkü her şeye çok duyarlıyım.”

BİNİCİLİK EĞİTİMİYLE KAFA DAĞITACAK

Sosyal medya molasını fırsata çeviren Özay, şu an spora, mental sağlığına, binicilik eğitimlerine ve yeni şarkı çalışmalarına yoğunlaşıyor.