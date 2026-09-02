Marmara Denizi, gece yarısı kabus dolu anlara sahne oldu. Silivri açıklarında 2 dev ticari geminin çarpışması sonucu denizcilik sektörü ve kamuoyu alarma geçti.

Kocaeli'den Aliağa’ya giden ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye doğru yol alan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiler gece saat 03.00 sıralarında çarpıştı.

Kazanın ardından bölgede çok geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

TUĞBERK İMAMOĞLU KİME AİT?

Kazanın ardından gözler, sessizliğe gömülen TUĞBERK İMAMOĞLU gemisine çevrildi.

Deniz tutkunlarının ve kamuoyunun merak ettiği gemi, 1990 yılında ünlü Alman tersanesi JJ Sietas tarafından inşa edilmiş dev bir kargo gemisi.

Arama motorlarında en çok sorgulanan "Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait?" sorusunun cevabı ise resmi kayıtlarda yer alıyor: Gemi, sektörün köklü firmalarından biri olan İmamoğlu Denizcilik ve Kara Nakliyat Ticaret Anonim Şi̇rketı’ne ait.

Geminin taşıdığı isim nedeniyle kamuoyunda farklı yorumlar ve spekülasyonlar hızla yayılırken, resmi kayıtlardan kritik bir detay geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın gemi kayıtlarında yer alan verilere göre; 2522 sicil ve 9003548 IMO numaralı, İstanbul tescilli bu Türk bayraklı kuru yük gemisinin asıl armatörü Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi olarak görünüyor. Sektördeki bu resmi bilgi, kulaktan kulağa yayılan iddiaların ardındaki gerçek ticari bağı da gözler önüne seriyor.

"BATTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR"

Kazanın hemen ardından olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik deniz unsurları ve askeri helikopterler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide ciddi bir hasar tespit edilmezken, asıl büyük şok TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde yaşandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin battığını değerlendirdiklerini açı.

10 PERSONELLE İRTİBAT TAMAMEN KESİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması, yürekleri ağza getirdi.

Silivri’nin 18 mil güneyinde gerçekleşen feci kazanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve içindeki 10 mürettebatla hiçbir şekilde irtibat kurulamıyor.

Bölgede zamana karşı yarışan ekipler, dalgaların arasında kayıp personele ve geminin izine ulaşmak için adeta seferber olmuş durumda. Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Gözler şimdi Marmara Denizi'nden gelecek umutlu bir habere kilitlendi.