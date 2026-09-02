Kaza, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan, 90 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden, 89,98 metre uzunluğundaki Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Alsu isimli gemide herhangi bir hasar meydana gelmediği öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu’ndan ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadı. Limandan römorkör eşliğinde ayrılmış Öte yandan kayıp geminin İskenderun İSDEMİR Limanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 27 Ağustos saat 15.58’de limandan ayrılan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye bir römorkörün eşlik ettiği görülüyor. Geminin Marmara Denizi'ndeki akıbetine ilişkin arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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