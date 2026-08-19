Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında Tuğberk Yılmaz'ın 5 milyon TL heyecanı geceye damga vurdu. Kutulardan büyük ödüllerin çıkmasıyla Tuğberk'in yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, yarışmacı kritik karar anında risk almadı. Peki Tuğberk Yılmaz, gecenin sonunda ne kadar kazandı?

5 MİLYON TL'LİK KUTU STÜDYOYU BUZ KESTİRDİ

Oyunun henüz ilk dakikalarında 5 milyon TL'lik büyük ödülün açılması, stüdyoda büyük bir şok yaşattı. Tuğberk Yılmaz'ın yakın arkadaşı Fatih, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer yarışmacılar ise gözyaşlarına boğulan Fatih'in yanına giderek kendisini teselli etmeye çalıştı.

Yarışmanın ilerleyen bölümünde ise heyecan giderek arttı. Bankanın ilk teklifi 470 bin TL oldu. Yılmaz bu teklifi kabul etmeyerek oyuna devam etti.

BANKADAN 1 MİLYON 110 BİN TL'LİK TEKLİF

Kutuların açılmasıyla birlikte yarışmacının önündeki tablo değişti. Gecenin kritik anında 3 milyon TL ile 5 bin TL'nin kalması, Tuğberk Yılmaz'ı zorlu bir kararla karşı karşıya bıraktı.

Banka bu kez 1 milyon 110 bin TL teklif etti. Büyük ödül ile düşük miktar arasında kalmak istemeyen Yılmaz, teklifi kabul ederek kutusunu bankaya sattı.

Ardından 19 numaralı kutu açıldı. Kutudan 5 bin TL çıkmasıyla Tuğberk Yılmaz'ın kararının ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, yarışmadan 1 milyon 110 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

ESRA EROL'DAN TUĞBERK'E DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Yarışmanın ardından Esra Erol, 3 milyon TL ile 5 bin TL arasında karar vermenin kolay olmadığını belirterek Tuğberk Yılmaz'ı tebrik etti.

Erol, yarışmacıya yönelik değerlendirmesinde, para ağacını bir tarafta 5 bin TL, diğer tarafta 3 milyon TL varken bırakmanın herkesin göze alabileceği bir karar olmadığını ifade etti.

Tuğberk Yılmaz ise yarışma ekibi ve kendisine destek olanlara teşekkür ederek İstanbul'a ve Türkiye'ye dönme kararının kendisi için önemini anlattı.

TUĞBERK YILMAZ'IN HAYAT HİKÂYESİ DİKKAT ÇEKTİ

9 Ağustos 1996'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Tuğberk Yılmaz, babasının memuriyeti nedeniyle eğitim hayatının bir bölümünü Samsun'da geçirdi. Daha sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nü kazanan Yılmaz, sporla iç içe bir yaşam sürdürdü. Yüzme ve kuleden atlama alanlarında uzmanlaştı.

Üniversite eğitiminin ardından Çin'e giden Yılmaz'ın yurt dışındaki hayatı pandemi nedeniyle yarıda kaldı. Türkiye'ye dönen yarışmacı, daha sonra Tayland'a giderek fizyoterapi ve masaj eğitimi aldı.

TAYLAND'DA KAFE AÇTI, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Tayland'da eğitimini tamamlayan Tuğberk Yılmaz, burada kendi kafesini açarak farklı bir hayat kurmayı denedi. Ancak yaşadığı diplomatik sorunlar nedeniyle işini sürdüremedi ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Yılmaz'ın hayatındaki bir başka dönüm noktası ise Ayvalık'ta kitesurf eğitmenliği yaptığı yıllarda tanıştığı Mert Filibeli ile yeniden karşılaşması oldu.

MARKETTEKİ KARŞILAŞMA YENİ BİR HAYATIN KAPISINI AÇTI

Tuğberk Yılmaz, yaklaşık 6-7 yıl önce Ayvalık'ta kitesurf eğitmenliği yaptığı sırada tanıştığı Mert Filibeli ile yıllar sonra İstanbul'da bir markette karşılaştı.

Bu tesadüfi karşılaşma Yılmaz'ın hayatında yeni bir sayfa açtı. Filibeli'nin şirketinde açık pozisyon olduğunu söylemesi üzerine ofise davet edilen Yılmaz, teklifi değerlendirdi ve lojistik sektöründe çalışmaya başladı.

Türkiye'de kalma kararında bu karşılaşmanın önemli bir etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, şimdi ise Türkiye'de kendisine yeni bir hayat kurmayı hedefliyor.