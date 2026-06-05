İnşaat sektöründe otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, Avustralyalı teknoloji şirketi Luyten ezber bozan bir teknolojiye imza attı. Bugüne kadar çoğunlukla tek katlı ya da küçük ölçekli projelerle sınırlı kalan 3D beton yazıcı teknolojisini bir adım öteye taşıyan şirket, dünyanın ilk kule vinç tabanlı 3D inşaat yazıcısı "Ascend"i tanıttı.

Klasik kule vinç mimarisini robotik beton baskı teknolojisiyle birleştiren bu yeni sistem, yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde dijital tasarımları doğrudan fiziksel üretime dönüştürerek 100 metre yüksekliğe kadar çok katlı binalar ve dev altyapı projeleri inşa edebiliyor.

KURULUMU 2 GÜN SÜRÜYOR

Yaklaşık 45 metre çalışma yarıçapına sahip olan Ascend, geleneksel büyük inşaat ekipmanlarının haftalar süren kurulum aksine, sadece bir veya iki gün içinde kurulup çalışır hâle getirilebiliyor.

Yapay zekâ algoritmalarıyla baskı rotalarını optimize eden ve inşaat sürecini gerçek zamanlı takip eden sistem, Luyten tarafından geliştirilen "ultimatecrete" adlı özel yüksek dayanımlı beton karışımını kullanıyor. Şirket, bu akıllı dönüşüm teknolojisinin geleneksel yöntemlere kıyasla inşaat maliyetlerini yüzde 30 ila 60 oranında düşüreceğini iddia ediyor.

Sektörde ciddi bir dönüşüm yaratması beklenen bu sistemin güvenilirliği ve mevcut standartlara entegrasyonu ise önümüzdeki yıllarda sahada netlik kazanacak.