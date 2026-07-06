Amerikan ByFusion firması, buhar ve yüksek sıkıştırma yöntemiyle her çeşit plastik atığı parçalanmayan yapı bloklarına dönüştüren yeni endüstriyel üretim sistemini devreye aldı. Geri dönüşüm sektöründe ayrıştırma ve yıkama maliyetlerini tamamen sıfırlayan bu teknoloji, çevre kirliliğine neden olan katı atıkları doğrudan kentsel altyapı malzemesine çeviriyor.

PLASTİK ATIKLAR KİMYASAL İŞLEM OLMADAN NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Geliştirilen sistem, geleneksel geri dönüşüm yöntemlerinin aksine plastiklerin reçine türlerine göre tek tek ayrıştırılması, yıkanması ve ince tasnif süreçlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Blocker adı verilen özel makine grubu, karışık haldeki tüm plastik atık türlerini yüksek buhar gücüyle eritip presleyerek "ByBlock" adı verilen yapı modüllerine dönüştürüyor.

Betondan farklı olarak polimer yapısı sayesinde darbe emici özelliğe sahip olan bu yeni malzeme, ufalanma ve çatlama yapmamasıyla inşaat sektöründe tescillenen ilk tam plastik yapı bloğu özelliğini taşıyor.

ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN İŞLEME KAPASİTESİ NEDİR?

Yerel yönetimler ve atık yönetim şirketleri için geliştirilen sistem, iki farklı endüstriyel ölçekte pazara sunuluyor. Küçük tesisler için üretilen topluluk modeli ayda 30 tona kadar atık işlerken, büyük ölçekli endüstriyel model aylık 90 tonun üzerinde plastiği kamu işleri malzemesine dönüştürüyor.

Yılda bin tonun üzerinde çöpün okyanuslara gitmesini engelleyen sistem, dünyanın en katı çevre kurallarına sahip Kaliforniya emisyon standartlarına uyumluluk mührü taşıyor. İlk aşamada istinat duvarları, ses bariyerleri, depolar ve kentsel mobilya üretiminde kullanılan blokların, ilerleyen süreçte konut inşaatlarında da yapı taşı olarak kullanılması planlanıyor.