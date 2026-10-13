Gelişen inşaat teknolojileri, konut sektöründeki yüksek maliyetler ve uzun yapım sürelerine karşı alternatif çözümler sunmaya devam ediyor. Arjantinli girişimci Mateo Salvatto ve ortaklarının kurduğu Grondplek firması, beton 3D yazıcılar kullanarak 120 metrekarelik bir evin taşıyıcı strüktürünü 48 saat içinde inşa edebilen bir sistemi hayata geçirdi.

KABA İNŞAAT İKİ GÜNDE TAMAMLANIYOR

Grondplek tarafından kullanılan ve 11 metre uzunluk, 11 metre genişlik ile 7 metre yüksekliğe sahip büyük formatlı yazıcı, çimento ve özel katkı maddelerinden oluşan karışımı belirlenen tasarım doğrultusunda katman katman dökerek yapıyı şekillendiriyor.

Süreç, tuğla örme veya kalıp çakma gibi geleneksel yöntemlerin yerine otomatize bir püskürtme başlığıyla yürütülüyor.

48 saatlik zaman dilimi, yapının "kaba inşaat" olarak adlandırılan taşıyıcı strüktürünü ve beton elemanlarını kapsıyor. Tesisat, doğrama ve iç kaplama gibi ince işçilik süreçleri ise bu aşamanın ardından gerçekleştiriliyor.

MALİYET VE ZAMAN TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Firma verilerine göre 3D yazıcı teknolojisi, geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla maliyetlerde %30'a varan oranlarda düşüş sağlama potansiyeli taşıyor. Sistemin, malzeme kullanımını hassas şekilde kontrol ederek şantiye ortamındaki atık miktarını azalttığı ve toplam proje sürelerini kısalttığı belirtildi.