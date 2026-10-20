Yeni Zelanda’nın Coromandel Yarımadası’nda yer alan Hikuai bölgesinde Sarah Rowe ve Gus Anning çifti, atık alandan topladıkları 1.100 kullanılmış otomobil lastiğini kullanarak 240 metrekarelik bir aile evi inşa etti. Bir hektarlık arazi üzerine kurulan yapıda dört yatak odası, üç banyo, geniş bir atrium ve 60 metrekarelik kapalı teras bulunuyor.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 YIL SÜRDÜ

İnşaat öncesinde sürdürülebilir mimari yöntemlerini inceleyen çift, iki yılı projeye hazırlık olmak üzere toplam üç yıllık bir araştırma süreci yürüttü. Sadece 1.100 lastiğin toplanması altı ay alırken, hazırlıkların ardından başlayan inşaat çalışmaları dokuz ayda tamamlandı.

DUVARLARDA TOPRAK DOLGULU LASTİKLER KULLANILDI

İnşaat tekniği kapsamında lastikler üst üste dizilerek içleri araziden çıkarılan toprakla dolduruldu ve üzeri sıvayla kaplanarak dış duvarlar oluşturuldu. İç duvarlarda ise başka bir şantiyeden temin edilen kullanılmamış toprak tuğlalardan yararlanıldı. Kırık tuğlalar kırılarak harç karışımına dahil edildi. Yapım sürecine onlarca gönüllü de katıldı.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIYOR

Doğal kaynakların kullanımını esas alan Earthship (Dünya Gemisi) mimari modeline dayandırılan projede, güneş enerjisini toplamak amacıyla eğimli büyük bir cam cepheye yer verildi. Sıcaklık dengesi yeraltı pencereleri ve havalandırma kanalları aracılığıyla sağlanırken, su ihtiyacı için yağmur suyu toplama sistemi kuruldu. Mutfakta tüpgaz kullanılan evde, günlük enerji tüketiminin en alt seviyede tutulması hedefleniyor.