Bangladeş’in güneyindeki Barishal bölgesine bağlı Rajihar yerleşimi, bugünlerde geleneksel inşaat yöntemlerine meydan okuyan sıra dışı bir geri dönüşüm projesine ev sahipliği yapıyor. Bölgede diş hekimliği yapan Palash Chadra Barai, hem çevre kirliliğini azaltmak hem de düşük maliyetli bir konut alternatifi üretmek amacıyla, alışılmış tuğlalar yerine kumla doldurulmuş plastik şişeler kullanarak tek katlı bir ev inşa etmeye başladı.

YOUTUBE VİDEOLARINDAN İNŞAAT ALANINA

Herhangi bir mimarlık ya da mühendislik eğitimi bulunmayan Barai, bu yenilikçi yöntemi ilk olarak YouTube’da izlediği videolar aracılığıyla keşfetti. İnternette gördüğü projeleri birkaç yıl boyunca yakından takip eden vizyoner diş hekimi, teorik bilgiyi pratiğe dökmek için harekete geçti. Altı ay önce Madaripur bölgesine giderek benzer bir teknikle inşa edilmiş bir evi yerinde inceleyen Barai, edindiği deneyimlerin ardından kendi rüya projesinin yapımına başladı.

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ATIK PLASTİKLER ÇEVRE DOSTU DUVARLAR OLACAK

Yaklaşık 140,5 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanan bu benzersiz ev, geleneksel malzemeler ile geri dönüştürülmüş plastikleri harmanlıyor. Yapım süreci oldukça basit fakat yoğun bir emek gerektiriyor. Toplanan PET şişelerin içleri, tamamen sertleşene kadar sıkıca kumla doldurulup kapakları kapatılıyor. Ardından bu şişeler, tıpkı geleneksel tuğla bloklar gibi harç ve çimento yardımıyla yan yana dizilerek duvarları oluşturuyor. Şişelerin yuvarlak formundan kaynaklanan ara boşluklar çimentoyla dolduruluyor ve yapı tamamlandığında duvarlara sürülen kalın çimento sıvası sayesinde plastikler tamamen gizleniyor. Böylece dışarıdan bakıldığında sıradan, modern bir konut görünümü elde ediliyor.

DÜŞÜK MALİYET VE DOĞAL AFET İDDİASI

Yaklaşık 607 metrekarelik geniş bir arsa üzerine kurulan ve 5,5 metre yüksekliğe ulaşması planlanan bu sıra dışı yapının bütçesi 600.000 taka olarak açıklandı. Barai, binanın yapısal sağlamlığını artırmak için zeminde ve çatıda demir çubuklar kullandığını, duvarların kritik bazı bölümlerinde ise tuğla kullanımına devam ettiğini belirtiyor. Bölgede bu yöntemle ev inşa eden ilk kişi olduğuna inanan hekim, kum dolu şişelerin yapıyı standart binalardan daha sağlam kıldığına, hatta deprem ve kasırgalara karşı ekstra koruma sağladığına inanıyor.

PEKİ BU BİLİMSEL AÇIDAN GÜVENLİ Mİ?

Bangladeş'te yürütülen bazı bilimsel çalışmalar, kumla doldurulan PET şişelerin yüksek bir basınç dayanımına sahip olduğunu ve yapısal yük taşımayan bölme duvarlarda güvenle kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ancak mühendisler ve yapı uzmanları temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Laboratuvar sonuçlarının her bina projesine doğrudan uyarlanamayacağını hatırlatan uzmanlar; bir konutun deprem ve kasırga gibi doğal afetlere karşı gerçek dayanıklılığının sadece duvar malzemesiyle ölçülemeyeceğini vurguluyor. Uzmanlara göre yapının güvenliği; temelin sağlamlığı, kolon ve kiriş sistemleri ile kullanılan harcın kalitesi gibi bütüncül mühendislik çözümlerine bağlı bulunuyor. Barai'nin projesinin afetsel dayanıklılık iddiaları ise henüz resmi mühendislik testleri veya teknik raporlarla doğrulanmış değil.