Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, refüjde sürüklenmesi sonucu yandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyon şoförü Gedik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Gedik'in cansız beden, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.