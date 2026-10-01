Alman yapı ustası Andreas Froese tarafından geliştirilen ve "Eco-Tec" adı verilen ekolojik yapı yöntemi; atık PET şişelerin kum, toprak ve molozla doldurularak binalarda dolgu malzemesi olarak kullanılmasını sağlıyor. Konutlardan su depolarına kadar pek çok alanda uygulanan yöntem, maliyetleri düşürürken yerel halkın da inşaat süreçlerine katılımına olanak tanıyor.

Alman girişimci Andreas Froese, Honduras'ta bir ekoloji parkında çalıştığı sırada çevreye atılan yüksek miktardaki plastik ambalajı değerlendirmek amacıyla alternatif bir yapı tekniği geliştirdi. Pet şişelerin çöpe gitmesini önlemeyi hedefleyen bu yöntem, plastiklerin sıkıştırılmış dolgu malzemesi olarak duvar yapımında kullanılması esasına dayanıyor.

ŞİŞELER NASIL KULLANILIYOR?

Geliştirilen teknikte Pet şişeler; içleri kum, toprak veya inşaat atıklarıyla esnekliğini kaybedene kadar sıkıca doldurulduktan sonra kapatılıyor. Yan yana dizilen ambalajlar, ip ve tellerle birbirine bağlanarak stabilize ediliyor. Ardından toprak karışımlı özel harçlarla örülerek duvar yapısına dahil ediliyor.

Sistem, plastiği doğrudan bir tuğla veya beton bloğa dönüştürmüyor. Şişeler duvarda hacim kaplayan dolgu modülü işlevini görürken, taşıyıcılık ve dış yüzey bütünlüğü harç ile bağlama elemanları sayesinde sağlanıyor.

MALİYET YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Smithsonian Magazine’in kaydettiği verilere göre, yöntemin Honduras’taki ilk yıllarında uygulanan projeler; yeşil çatı ve kompost tuvalet gibi ekolojik çözümlerle birleştirildiğinde geleneksel yapılara kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha düşük maliyetle tamamlandı.

Projenin öne çıkan diğer bir boyutu ise yerel halkın katılımı. Süreç kapsamında bölge sakinlerine şişelerin toplanması, doldurulması, sıkıştırılması ve örülmesi yönünde eğitimler veriliyor. Böylece yapı bilgisi yerel düzeyde yaygınlaştırılarak dışarıdan uzman ekibe olan bağımlılık azaltılıyor.

GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP

Froese’nin kurduğu Eco-Tec organizasyonunun verilerine göre, 2001 yılında başlatılan teknik yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Yöntem zaman içinde farklı işlevlere sahip yapılarda da uygulandı:

Zamorano Ekoparkı: Yaklaşık 8 bin adet pet şişe ve yeşil çatı kullanılarak ekolojik bir ev inşa edildi.

Roatán Adası: Çevre eğitmenleri ve öğrencilerin katılımıyla 3 bin 500 litrelik bir su deposu (sarnıç) yapıldı.

Farklı Yapılar: Teknik; okul derslikleri, depolama alanları, iglo formunda yapılar ve su kemeri kopyası gibi çeşitli projelerde kullanıldı.

PROJEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Sıkıştırılmış şişelerin yüksek yüklere dayanıklı olduğu ve ağır yeşil çatıları taşıyabildiği belirtilse de uzmanlar, her projenin mühendislik sonuçlarının farklı olabileceğini vurguladı. Yapının işlevi, kullanılan harcın niteliği ve bölgesel malzemeler doğrudan direnci etkilediği için tek bir dayanıklılık standardı tüm binalar için geçerli sayılmıyor.

Eco-Tec, Honduras'ta başlayan ve günümüzde uluslararası boyuta taşınan projeleriyle atık plastiği yapı sektöründe değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.