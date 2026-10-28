Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı, Necochea kentine 30 kilometre mesafede bulunan ve 35 kişinin yaşadığı kıyı kasabasında emekli kütüphaneci Elina Monferrer, 14 bin 500 adet geri dönüştürülmüş şişe kullanarak deniz kenarında tek katlı bir ev inşa etti.

Proje, Monferrer'in 2011 yılındaki bir aile tatili sırasında bölgeden arsa satın alma kararıyla başladı. Başlangıçta 900 dolar birikimi olan Monferrer, arsanın 7 bin 500 dolarlık toplam bedelini aile kredileri ve biriktirdiği Donald Duck çizgi roman koleksiyonunu Brezilyalı bir alıcıya satarak tamamladı.

8 YIL BOYUNCA ŞİŞE TOPLADI

Bölgede kerpiç yapımına uygun toprak bulunmaması üzerine geri dönüştürülmüş malzemelerle inşaat yapan bir uzmandan destek alan Monferrer; ailesi, komşuları ve yerel esnafın yardımıyla yaklaşık sekiz yıl boyunca atık şişe topladı.

Şişelerin kumla doldurulması sürecinde 76 yaşındaki teyzesi görev alırken; bir inşaat teknikeri ile bir duvar ustası da Monferrer'e harç hazırlama ve sıva uygulamalarını öğretti.

YAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Monferrer tarafından paylaşılan bilgilere göre yapının öne çıkan özellikleri şu şekilde:

- Isı yalıtımı sağlamak amacıyla içi sıkıştırılmış kum dolu plastik şişelerden örülen duvarlar 37 santimetre kalınlığa ulaştı. Doğal aydınlatma sağlamak için yapıya cam şişeler ve el yapımı vitray entegre edildi.

- Oturma odası 57 metrekare olarak tasarlandı; bir taşıyıcı kolon sahilden toplanan deniz kabukları, taşlar ve denizyıldızlarıyla kaplandı.

- Yapının bir bölümü, bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik geleneksel peynirli ekmek üretilen bir bakkal alanına dönüştürüldü.