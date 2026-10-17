Kolombiya’da yerel bir şirket, plastik atıkları geleneksel yapı malzemelerine alternatif ucuz ve çevre dostu yapı bloklarına dönüştürerek yeni bir inşaat yöntemini uygulamaya koydu.

YÜZDE 95’İ PLASTİK ATIKLARDAN OLUŞUYOR

Poşet, şişe ve ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen özel şekilli blokların %95'i plastikten meydana geliyor. Isı ve ses yalıtımının yanı sıra yangına karşı da dayanıklı olan bu bloklar, birbirine geçmeli yapıları sayesinde bir yapı oyuncağı gibi kolayca birleştirilebiliyor.

5 GÜNDE EV İNŞA EDİLEBİLİYOR

Verilen bilgilere göre, iki yatak odası, mutfak, banyo ve oturma odası bulunan standart bir ev, yaklaşık altı ton plastik kullanılarak beş günde tamamlanabiliyor. Bu modeldeki bir evin maliyetinin ise yaklaşık 6 bin 800 dolar civarında olduğu belirtildi.

Üretim yöntemi yalnızca ucuz ve hızlı konutlar için değil, lüks yapılar için de uygulanıyor. Pamplona şehrinde inşa edilen ve 15 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılan "Caña Dorada" adlı konak, bu projeler arasında öne çıkıyor.

ÜLKE GENELİNDE 50'DEN FAZLA YAPI TAMAMLANDI

Geri dönüştürülmüş atıklar sadece tuğla biçiminde değil; beton, kereste, boru, çatı kaplaması, zemin kaplamaları ve PVC imalatında da kullanılıyor. Kolombiya’da bu malzemelerle bugüne kadar 50’den fazla ev ve okul inşa edildi.

Öte yandan alternatif yapı malzemelerinin kullanımı küresel ölçekte de örnekler barındırıyor. ABD'nin Colorado eyaletindeki dağlık bir bölgede yaşayan bir çiftin, 700 eski araç lastiği ve duvarlara yerleştirilerek doğal ısı yalıtımı sağlayan cam şişeler kullanarak otonom bir eko-ev inşa ettiği bildirildi.