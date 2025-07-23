Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.
Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen kazada askeri araç, yol üzerinde devrildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, devrilen askeri araç içerisinde bulunan iki askere müdahale etti.
Yaralı askerlerden Üsteğmen Tuğrul Özsu, ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Özsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazada yaralanan diğer askerin tedavisine devam edildiği öğrenildi.