AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı;

'KURUCU ÖNDER' SÖZLERİYLE İLGİLİ UYARDI

*Türk milliyetçiliğinin 21. yüzyıldaki siyasi temsilcisi MHP ve onun kıymetli Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Hocamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, babam Alparslan Türkeş'in mezarının büyük bir vefa ile her bayram Devlet Hocamız tarafından ziyaretini de büyük bir kadirşinaslık olarak görüyorum. Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun.

*Bu çerçevede, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamamak için, belki de Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği "Kurucu Önder Abdullah Öcalan” ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş “terörist” geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur. En derin saygılarımla, kamuoyuna duyurulur.