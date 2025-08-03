AKP iktidarında devlet okullarının kapısının sonuna kadar açıldığı TÜGVA’dan skandal. Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, vakfın resmi hesabından bir bölümü hayatta olmayan komutanlara ağır hakaretler içeren bir video yayınladı.

Videoda; 30 Ağustos resepsiyonunda komutanların görüntüsü veriliyor ve “Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kusmukları ile lekelenir” ifadeleri kullanılıyor. Videoda, dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, eski Genelkurmay Başkanları merhum İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski kuvvet komutanları İlhan Kılıç ve Ergin Celasin, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in üniformalı görüntülerine yer veriliyor.

Tüm Öğretmenler Birliği Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “Silahlı Kuvvetlere ‘kusmuk’ ve ‘leke’ ithamı sonrası TÜGVA öğrencilerinin tekbir getirdiği görüntülerde ‘Bir çağ kapanır, bir çağ açılır’ sözleri tesadüf değil. Bu açıkça orduya darbe yaptık demek” ifadeleriyle tepki gösterdi.