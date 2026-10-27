Tuğyan Ülkem Gülter bu kez de hastalara eziyetle suçlanıyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa başvurarak bazı görüntüler teslim ettiği belirtildi.

HASTALARI UYUTMAK İÇİN İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımdaki hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu da iddia etti.

Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞTI

Gül Tut (52), 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde, altı katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.