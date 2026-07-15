Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turist çekmek amacıyla sergilenen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan "sıra dışı dans" görüntüleriyle gündeme gelen bir restoran, belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevredeki vatandaşların ve tatilcilerin yoğun şikayeti üzerine harekete geçen ekiplere, işlem sırasında polis de destek verdi.

Turizm bölgelerinde son yıllarda sıkça tartışma konusu olan ve tepki çeken eğlence tarzı, bu sezon da Marmaris Uzunyalı’da gerginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl benzer yöntemlerle müşteri çekmeye çalışan birçok işletmeye yaptırım uygulanıp mühür vurulmasına rağmen, aynı uygulamaların devam etmesi üzerine Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü düğmeye bastı.

ZORLUK ÇIKARINCA POLİS GELDİ

Uzunyalı sahilindeki restorana mühürleme işlemi için giden zabıta ekipleri, işletmecinin zorluk çıkarması üzerine bölgeye emniyet güçlerini çağırdı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından mühürleme işlemi olaysız bir şekilde tamamlandı. Mühürleme işleminin hemen ardından belediye ekipleri, işletmenin plaj kısmında bulunan şezlong ve şemsiyeleri de topladı.

TAMAMEN KAPATILABİLİR

Bina sakinleri ve çevre esnafı, verdikleri şikayet dilekçelerinde işletmenin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiğini belirterek tamamen kapatılmasını talep etti. Yönetmeliğe aykırı durumların giderilememesi halinde, restoranın ruhsatının iptal edilmesi ve faaliyetine tamamen son verilmesi bekleniyor.