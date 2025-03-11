Tuhaf tasarımıyla dikkat çeken kapı sosyal medyayı ikiye böldü. Kapının üst kısmında bulunan detayın ne işe yaradığı merak konusu olurken nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

HERKES BU TUHAF KAPIYI KONUŞUYOR

Sosyal medyada paylaşılan tuhaf kapının tasarımı herkesi şaşırttı. Herkes üst kısmında alışılmadık bir kesik bulunan kapının amacını merak etmeye başladı. Kapı sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

SOSYAL MEDYADA ÇILGIN TEOERİLER YAZILDI

Kapının üst kısmında bulunan detayın nedeni, uzun bir şeyin geçmesi için tasarlandı. Ve bu tuhaf kapı sosyal medyada bir dizi çılgın teorinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı tasarımcılar bu kapının genelde tıbbi ve yaşlı bakımı tesislerinde ve hareket kabiliyet kısıtlı kişilere yardımcı olmak için kullanılıyor. Ayrıca raylı asansörlere yer açmak için de işe yarıyor.