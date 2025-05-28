Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.
Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde ,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.
Sektörel bazda bakıldığında, tüketici güven endeksi yüzde 0,05 artarak 96,07'ye, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde eksi 2,2 azalarak 84,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 artarak 111,2 oldu.