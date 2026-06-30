Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye dayandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIMDA ARTIŞ

Mayıs ayında istihdam piyasasında hareketlilik yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı, aylık bazda 285 bin kişilik bir artış göstererek 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık bir yükselişle yüzde 48,5 seviyesine çıktı. Bu oran erkek işgücünde yüzde 66,1, kadın işgücünde ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam işgücü, 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişiyi buldu. İşgücüne katılma oranı 0,4 puan artışla yüzde 52,8 olurken; bu veri erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda yüzde 35,0 olarak ölçüldü. İşgücüne dahil olmayan nüfus ise 233 bin kişi azalarak 31 milyon 575 bin kişiye geriledi.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK TIRMANDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusa dair veriler, cinsiyetler arasındaki farklılığı ortaya koydu. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu dönemde genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2’ye gerilerken, genç kadınlarda ise 2,1 puanlık sert bir yükselişle yüzde 21,8’e ulaştı.

Genel işsiz sayısında ise erkek işsizler 50 bin kişi artarak 1 milyon 634 bine çıkarken, kadın işsiz sayısı 42 bin kişi azalarak 1 milyon 248 bine düştü.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E ÇIKTI

Mayıs ayında istihdamda olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya kıyasla 0,2 saat artış göstererek 42,4 saat olarak hesaplandı.

Dönemin en dikkat çekici verisi ise geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde yaşandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, mayısta 0,9 puan artarak yüzde 31,0’e yükseldi. Diğer bütünleşik oranlarda ise zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olurken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 oldu.