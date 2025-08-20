Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,27 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış görüldü. 2024'ün aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 yükseliş oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

AYLIK DEĞİŞİM

GÜBRE VE VETERİNER FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,77 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,05 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Gübre fiyatları yıllık bazda ise yüzde 40'tan fazla yükseliş gösterdi.