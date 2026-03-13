Konut satışları şubat ayında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında 124 bin 500 adet konut satışı gerçekleşti. Daha önceki yıllarda şubat aylarında bu seviye kaydedilmemişti. Ayrıca ipotekli satışlar yüzde 42,3 oranında rekor bir artışla 25 bin 35’e yükseldi

İlk el konut satışları 205'in aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 oldu.

İkinci el konut satışları da yüzde 6,0 artışla 86 bin 764 olarak gerçekleşti.

Böylece toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,3, ikinci elin payı ise yüzde 69,7 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR REKOR KIRDI

Finansman tarafında en dikkat çekici veri, ipotekli satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında yıllık bazda yüzde 42,3 oranında rekor bir artışla 25 bin 35’e yükseldi.

Diğer satışlar (peşin, senet vb.) ise yüzde 0,5’lik sınırlı bir azalış göstererek 99 bin 514 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,9 azalarak bin 506 adede geriledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA "İPOTEKLİ" HAREKETLİLİK

Ticari gayrimenkul tarafında ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalış göstererek 3 bin 981 olurken, ikinci el satışlar yüzde 0,4 artışla 11 bin 88 olarak gerçekleşti.

İş yeri piyasasında da konut piyasasına benzer biçimde ipotekli satışlarda yüzde 62,8’lik bir sıçrama yaşandı ve bu kategoride 692 işlem gerçekleşti.