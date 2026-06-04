TÜİK, il olması için gerekli kriterlere sahip 24 ilçeyi açıkladı. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 km uzaklıkta bulunması gerekiyor.

Ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi zorlu şartları da karşılayan ilçeler şunlar:

Alanya (Antalya): Nüfus 371.547,

Tarsus (Mersin): Nüfus 358.510,

Çorlu (Tekirdağ): Nüfus 306.939,

İnegöl (Bursa): Nüfus 306.004,

Siverek (Şanlıurfa): Nüfus 277.399,

Manavgat (Antalya): Nüfus 266.480,

İskenderun (Hatay): Nüfus 228.149,

Fethiye (Muğla): Nüfus 187.332,

Edremit (Balıkesir): Nüfus 176.251,

Ereğli (Zonguldak): Nüfus 173.000,

Erciş (Van): Nüfus 170.209,

Bandırma (Balıkesir): Nüfus 169.476,

Cizre (Şırnak): Nüfus 166.290,

Nazilli (Aydın): Nüfus 162.156,

Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfus 157.136,

Ereğli (Konya): Nüfus 158.010,

Ergani (Diyarbakır): Nüfus 141.098,

Ünye (Ordu): Nüfus 135.914,

Kozan (Adana): Nüfus 132.572,

Kahta (Adıyaman): Nüfus 136.769,

Elbistan (K.Manmaraş): Nüfus 132.036,

Polatlı (Ankara): Nüfus 131.894,

n Midyat (Mardin): Nüfus 125.791,

n Yüksekova (Hakkari): Nüfus 121.314.