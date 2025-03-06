Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın 2024' raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda, Türkiye nüfusunun yüzde %49,98'ini kadınların, %50,02'sini erkeklerin oluşturduğu öğrenilirken, cinsiyetler arasındaki ortalama yaşam süresi farkı da dikkat çekti.



KADINLAR ERKEKLERDEN 5,3 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR



Raporun sonuçlarına göre, ortalama yaşam süresi kadınlarda 80,0 yıl, erkeklerde 74,7 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,3 yıl olduğu görüldü.



ERKEKLER DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR



Ayrıca raporda, cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkının erkekler lehine geliştiği görüldü.



Kazanç Yapısı İstatistiklerine göre, yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark %17,4 ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük fark %13,2 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için ise, en yüksek fark %20,0 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise %14,9 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.